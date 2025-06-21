В Энгельсе открыли новый памятник героям Великой Отечественной войны

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Накануне Дня памяти и скорби в Энгельсе в микрорайоне ВолжНИИГиМ состоялось торжественное открытие мемориала "Во имя жизни. Во имя мира. Во имя Победы. 1941-1945 гг.". Инициатива создания памятника принадлежит действующим офицерам Вооруженных Сил.В мероприятии, приуроченном к 80-летию Великой Победы, приняли участие представители администрации Энгельсского муниципального района, действующие офицеры и ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, воины-интернационалисты,юнармейские отряды."Открытие памятника – не просто дань памяти погибшим, это урок мужества и славы для юного поколения. Долг будущих поколений сохранять память о минувшей войне, невосполнимых потерях и страданиях"- подчеркивается в обращении администрации.Торжественная церемония завершилась символичным запуском белых голубей , после чего участники возложили цветы к новому мемориалу.