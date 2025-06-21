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Саратовский завод РМК поставляет нефтяные резервуары в Кемеровскую область

Новости
Саратовский завод РМК поставляет нефтяные резервуары в Кемеровскую область




«Саратовский завод РМК» ведет изготовление и отгрузку металлоконструкций для строительства крупногабаритного вертикального стального резервуара объемом 50 тыс. м³ с плавающей крышей. Заказчиком выступает  крупнейшая нефтяная трубопроводная компания.

Отгрузки осуществляются в Кемеровскую область. Сборка проходит на месте.На текущий момент уже отгружено свыше 650 тонн металлоконструкций– это около 50% от общего объема контракта. 

Технические характеристики резервуара:
Внутренний диаметр – 60,7 м; Высота стенки – 18 м;
Назначение – хранение нефти;
Срок эксплуатации – не менее 50 лет.

Рост производства в 2024 году 

В прошлом году предприятие значительно нарастило выпуск продукции: 
1.Произведено 24 852 тонны металлоконструкций (+36% к 2023 г.) 
2.Отгружено 26 640 тонн(+65% к 2023 г.)