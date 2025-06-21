Московский инновационный кластер поддержит технологические проекты Саратовской области

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На Петербургском международном экономическом форуме Корпорация развития Саратовской области и Московский инновационный кластер подписали соглашение о сотрудничестве. Цель документа — создание условий для привлечения инвестиций в технологические проекты и повышение инвестиционной активности в регионе.Московский инновационный кластер представляет собой высокотехнологичную платформу, объединяющую компании, предпринимателей и стартапы. Она помогает в разработке новых технологий, поиске партнеров и реализации инновационных идей.Как отметил Александр Храпугин, взаимодействие с кластером уже ведется в рамках проекта «Венчурная академия. Север и Поволжье», где саратовские предприниматели осваивают основы венчурного инвестирования. Это позволит сформировать в регионе сообщество бизнес-ангелов — частных инвесторов, готовых финансировать стартапы. Новое соглашение расширит возможности для совместной работы над технологическими проектами.