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Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии

Новости
Начальник Управления Росгвардии по Саратовской области поздравил специалистов - кинологов с профессиональным праздником.
Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии

21 июня отмечается 116-я годовщина кинологических подразделений войск национальной гвардии Российкой Федерации.
Больше века специалисты-кинологи войск правопорядка самоотверженно выполняют возложенные на них служебно-боевые задачи.
Применение служебных собак позволило повысить эффективность войск не только в мирное время, но и во время Великой Отечественной войны, в борьбе с незаконными вооруженными формированиями в ходе контртеррористической операции на территории Северного Кавказа и при проведении специальной военной операции.

Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии

В Росгвардии кинологическая служба играет важную роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка.
Собаки, обученные поиску взрывчатых веществ, наркотиков и задержанию преступников - надёжные помощники военнослужащих и сотрудников ведомства. Кинологи и их питомцы регулярно участвуют в операциях по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях, в патрулировании улиц и проверке подозрительных предметов. Они также привлекаются к работе в зонах чрезвычайных ситуаций, где их навыки оказываются незаменимыми.

Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии

Разведение и обучение служебных собак для подразделений Росгвардии — это масштабная, многопрофильная и сложная работа. Ее результат — сохранение жизней людей и общий вклад в укрепление безопасности страны.

Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии

«Специалисты - кинологи играют огромную роль в выполнении служебно-боевых задач, стоящих перед ведомством. Благодаря слаженным тандемам кинологов и их четвероногих напарников удается успешно, обнаруживать взрывоопасные предметы и наркотические средства, обеспечивать надежную охрану важных государственных объектов, осуществлять охрану общественного порядка. Искренне поздравляю специалистов-кинологов с праздником, желаю совершенствовать профессиональное мастерство и достигать полного взаимопонимания в работе со своими верными четвероногими питомцами», - отметил в своём поздравлении начальник Управления  Росгвардии по Саратовской области полковник полиции Геннадий Юдин.

Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии

Также руководитель территориального управления сердечно поблагодарил ветеранов-кинологов, добросовестно участвовавших в  укреплении и развитии кинологической службы войск.

На сегодняшний день служебные собаки принимают самое активное участие в зоне проведения  специальной военной операции.
Специалисты кинологической службы войск национальной гвардии мужественно выполняют служебно-боевые задачи по охране важных объектов, населенных пунктов и мест размещения личного состава, участвуют в поиске взрывчатых веществ, взрывоопасных предметов, оружия и боеприпасов.
В таких случаях четвероногий напарник - незаменимый помощник человеку, особенно когда дело касается изготовления и сокрытия взрывчатых веществ. Техника может дать сбой, но собачий нюх не подведет.

Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии

На территории Саратовского региона располагается Учебный кинологический центр Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии, где специалисты кинологи обладают высоким профессионализмом в сфере разведения, выращивания и дрессировки служебных собак.
Так, Учебный кинологический центр регулярно поставляет в войска Росгвардии подготовленных к несению службы собак породы немецкая и бельгийская овчарка.

Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии