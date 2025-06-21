Сегодня - День кинологических подразделений войск национальной гвардии

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21 июня отмечается 116-я годовщина кинологических подразделений войск национальной гвардии Российкой Федерации.Больше века специалисты-кинологи войск правопорядка самоотверженно выполняют возложенные на них служебно-боевые задачи.Применение служебных собак позволило повысить эффективность войск не только в мирное время, но и во время Великой Отечественной войны, в борьбе с незаконными вооруженными формированиями в ходе контртеррористической операции на территории Северного Кавказа и при проведении специальной военной операции.В Росгвардии кинологическая служба играет важную роль в обеспечении общественной безопасности и правопорядка.Собаки, обученные поиску взрывчатых веществ, наркотиков и задержанию преступников - надёжные помощники военнослужащих и сотрудников ведомства. Кинологи и их питомцы регулярно участвуют в операциях по обеспечению безопасности на массовых мероприятиях, в патрулировании улиц и проверке подозрительных предметов. Они также привлекаются к работе в зонах чрезвычайных ситуаций, где их навыки оказываются незаменимыми.Разведение и обучение служебных собак для подразделений Росгвардии — это масштабная, многопрофильная и сложная работа. Ее результат — сохранение жизней людей и общий вклад в укрепление безопасности страны.«Специалисты - кинологи играют огромную роль в выполнении служебно-боевых задач, стоящих перед ведомством. Благодаря слаженным тандемам кинологов и их четвероногих напарников удается успешно, обнаруживать взрывоопасные предметы и наркотические средства, обеспечивать надежную охрану важных государственных объектов, осуществлять охрану общественного порядка. Искренне поздравляю специалистов-кинологов с праздником, желаю совершенствовать профессиональное мастерство и достигать полного взаимопонимания в работе со своими верными четвероногими питомцами», - отметил в своём поздравлении начальник Управления Росгвардии по Саратовской области полковник полиции Геннадий Юдин.Также руководитель территориального управления сердечно поблагодарил ветеранов-кинологов, добросовестно участвовавших в укреплении и развитии кинологической службы войск.На сегодняшний день служебные собаки принимают самое активное участие в зоне проведения специальной военной операции.Специалисты кинологической службы войск национальной гвардии мужественно выполняют служебно-боевые задачи по охране важных объектов, населенных пунктов и мест размещения личного состава, участвуют в поиске взрывчатых веществ, взрывоопасных предметов, оружия и боеприпасов.В таких случаях четвероногий напарник - незаменимый помощник человеку, особенно когда дело касается изготовления и сокрытия взрывчатых веществ. Техника может дать сбой, но собачий нюх не подведет.На территории Саратовского региона располагается Учебный кинологический центр Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии, где специалисты кинологи обладают высоким профессионализмом в сфере разведения, выращивания и дрессировки служебных собак.Так, Учебный кинологический центр регулярно поставляет в войска Росгвардии подготовленных к несению службы собак породы немецкая и бельгийская овчарка.