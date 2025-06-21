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Региональные инвесторы отмечают комфортные условия реализации проектов в Саратовской области

Новости
Саратовская область впервые в истории вошла в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Результаты были презентованы сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.



Директор ООО «Скрипка Девелопмент» Сергей Усынин рассказал о том, как региональное Правительство помогает в реализации инвестиционного проекта по созданию агротуристического парка в Татищевском районе.

«Министерство инвестиционной политики фактически стало единым окном, куда мы обратились с инициативой по реализации нашего проекта. С первых этапов нам была оказана всесторонняя помощь: проект был взят на сопровождение Корпорацией развития, которая помогла внести необходимые изменения в градостроительную документацию и организовать эффективное взаимодействие с различными органами власти.

Одним из важных шагов стало участие в заседании Инвестиционного комитета, где состоялась презентация нашего проекта. Здесь мы подписали соглашение с губернатором области Романом Бусаргиным, что еще раз подтверждает высокий интерес властей к поддержке инвестиций и развитию региона. Не удивлен, что Саратовская область вошла в 10-ку самых инвестиционно- привлекательных регионов по итогам Нацрейтинга».

Илья Синицын, директор по развитию компании «Орелъ», подчеркивает важность помощи со стороны региональной власти и агентства развития в решении земельных вопросов: «Данный этап всегда занимает много времени. В рамках подготовки к реализации инвестиционного проекта по строительству штамповочно-механического производства при содействии агентства развития мы смогли в кратчайшие сроки подготовить площадку. Такая поддержка существенно ускоряет реализацию проектов».