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Стоимость газа для жителей области изменится менее, чем на рубль

Новости
С 1 июля 2025 г. во всех регионах России произойдет изменение розничных цен на газ.



Для жителей Саратовской области в зависимости от направления его использования изменение составит от 18 до 86 копеек за кубометр, что не превышает предельного  роста стоимости коммунальных услуг, ежегодно устанавливаемого для каждого региона.

Жители многоквартирных домов, которые, как правило, используют газ на пищеприготовление, в платежных документах за июль 2025 г. увидят цену газа 10,97 руб. за 1 куб. м. против действующей цены в размере 10,76 руб.

Цена газа, используемого жителями одновременно для приготовления пищи и нагрева воды, составит 9,58 руб. за 1 куб. м. 

Цена газа, используемого на отопление, с 1 июля составит 8,1 руб. за 1 куб. м.

Розничная цена на газ для населения состоит из следующих составляющих:
- оптовой цены на природный газ для населения, утверждаемой ФАС России для каждого субъекта РФ;
- тарифов на услуги газораспределительных организаций в части населения, утверждаемых ФАС РФ для каждой газораспределительной организации;
- платы за снабженческо-сбытовые услуги  ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», утверждаемой ФАС России.

Правительством Саратовской области принимаются все возможные меры по минимизации роста тарифов на коммунальные услуги. Тарифная кампания 2025 г. не является исключением.