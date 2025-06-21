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Саратовская область впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга инвестиционного климата

Новости
Саратовская область впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга инвестиционного климата



Саратовская область впервые в истории заняла место в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России. Итоги рейтинга были представлены сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отмечают в региональном правительстве, за последние три года, при поддержке Агентства стратегических инициатив, Саратовская область значительно улучшила свои позиции по привлечению инвестиций. Регион стал одним из самых привлекательных для инвесторов в стране, что стало возможным благодаря внедрению новых стандартов сопровождения инвестиционных проектов, совершенствованию взаимодействия с бизнесом и расширению мер поддержки предпринимателей.

По итогам 2024 года объем инвестиций в основной капитал в Саратовской области увеличился на треть по сравнению с 2022 годом и достиг 316,7 млрд рублей. Регион уже третий год подряд занимает первое место в Приволжском федеральном округе по темпам роста частных инвестиций — этот показатель вырос более чем на 50%. Кроме того, количество реализуемых крупных проектов увеличилось на 30%, а общий инвестиционный портфель по ним недавно превысил 1 трлн рублей.