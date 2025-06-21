В Саратовской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

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27 июня во всех районах Саратовской области, а также в технопарке SaratovDigital в Саратове состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщил министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов в ходе прямого эфира в социальных сетях.За три года проведения ярмарки в ней приняли участие более 35 тысяч жителей области. Только в этом году региональный этап, прошедший в апреле, посетили 8,6 тысячи человек, более тысячи из них нашли работу по итогам мероприятия.Министр отметил, что уровень регистрируемой безработицы в регионе находится на историческом минимуме — всего 0,2%. Наибольший спрос на сотрудников наблюдается в оборонно-промышленном комплексе, сфере ЖКХ, торговле и бытовом обслуживании.«Всероссийская ярмарка — важная часть национального проекта "Кадры", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Формат мероприятия позволяет соискателям напрямую общаться с работодателями, оценивать перспективы смены профессии и возможности профессионального переобучения. Студенты и школьники могут познакомиться с программами обучения, пройти профориентационные тесты, узнать о зарплатах и социальных пакетах», — подчеркнул Денис Давыдов.В этом году участие в ярмарке примут около 400 работодателей, которые предложат свыше 11 тысяч вакансий. Все рабочие места предполагают официальное трудоустройство. Принять участие в мероприятии смогут все желающие: ищущие работу, студенты, выпускники и школьники.Министр также рассказал о новых форматах работы кадровых центров региона, которые в прошлом году прошли масштабную модернизацию. С этого года для студентов организуют профориентационные и промышленные туры на предприятия, чтобы они могли познакомиться с отраслью изнутри.По словам Дениса Давыдова, активное взаимодействие работодателей, специалистов кадровых центров и соискателей открывает новые возможности для развития рынка труда Саратовской области.