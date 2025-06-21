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Саратовская юридическая академия и РЖД запускают совместную магистерскую программу«Транспортный юрист»

Новости

В рамках Саратовского юридического форума состоялось знаковое событие для профессионального образования региона. Приволжская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») и Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) подписали соглашение о создании новой магистерской программы «Транспортный юрист».

Практико-ориентированное обучение будущих специалистов

Соглашение предусматривает разработку уникальной образовательной программы, сочетающей фундаментальную юридическую подготовку со специализацией в транспортном праве. Особенностью программы станет:
- Акцент на практическом обучении с привлечением специалистов РЖД
- Организация экскурсий на железнодорожные предприятия
- Проведение профильных мастер-классов и лекций

«Мы с большим интересом восприняли инициативу СГЮА по созданию этой программы, — отметил представитель РЖД Сергей Альмеев. — Это позволит готовить специалистов, которые уже на старте карьеры будут понимать специфику работы транспортной отрасли».

Перспективы трудоустройства

Выпускники программы получат значительные преимущества:
- Приоритетное рассмотрение при трудоустройстве в подразделения РЖД
- Практический опыт, полученный во время обучения

Программа стартует в новом учебном году и станет важным шагом в подготовке кадров для динамично развивающейся транспортной отрасли страны.