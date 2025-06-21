Саратовская юридическая академия и РЖД запускают совместную магистерскую программу«Транспортный юрист»
В рамках Саратовского юридического форума состоялось знаковое событие для профессионального образования региона. Приволжская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») и Саратовская государственная юридическая академия (СГЮА) подписали соглашение о создании новой магистерской программы «Транспортный юрист».
Практико-ориентированное обучение будущих специалистов
Соглашение предусматривает разработку уникальной образовательной программы, сочетающей фундаментальную юридическую подготовку со специализацией в транспортном праве. Особенностью программы станет:
- Акцент на практическом обучении с привлечением специалистов РЖД
- Организация экскурсий на железнодорожные предприятия
- Проведение профильных мастер-классов и лекций
«Мы с большим интересом восприняли инициативу СГЮА по созданию этой программы, — отметил представитель РЖД Сергей Альмеев. — Это позволит готовить специалистов, которые уже на старте карьеры будут понимать специфику работы транспортной отрасли».
Перспективы трудоустройства
Выпускники программы получат значительные преимущества:
- Приоритетное рассмотрение при трудоустройстве в подразделения РЖД
- Практический опыт, полученный во время обучения
Программа стартует в новом учебном году и станет важным шагом в подготовке кадров для динамично развивающейся транспортной отрасли страны.