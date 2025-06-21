Саратовская юридическая академия и РЖД запускают совместную магистерскую программу«Транспортный юрист»

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Практико-ориентированное обучение будущих специалистовСоглашение предусматривает разработку уникальной образовательной программы, сочетающей фундаментальную юридическую подготовку со специализацией в транспортном праве. Особенностью программы станет:- Акцент на практическом обучении с привлечением специалистов РЖД- Организация экскурсий на железнодорожные предприятия- Проведение профильных мастер-классов и лекций«Мы с большим интересом восприняли инициативу СГЮА по созданию этой программы, — отметил представитель РЖД Сергей Альмеев. — Это позволит готовить специалистов, которые уже на старте карьеры будут понимать специфику работы транспортной отрасли».Выпускники программы получат значительные преимущества:- Приоритетное рассмотрение при трудоустройстве в подразделения РЖД- Практический опыт, полученный во время обученияПрограмма стартует в новом учебном году и станет важным шагом в подготовке кадров для динамично развивающейся транспортной отрасли страны.