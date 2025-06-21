Логистический комплекс Ozon в Саратове создаст более 1500 рабочих мест
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) провел встречу с Дмитрием Кимом, вице-президентом Ozon по взаимодействию с органами власти. Главной темой переговоров стали перспективы развития нового логистического хаба Ozon в Саратове.
Масштабный проект выходит на полную мощность
Строительство комплекса стало частью крупного инвестиционного проекта, направленного на развитие логистики в регионе. Уже сейчас хаб обрабатывает до 90 тысяч заказов ежедневно, а к началу 2025 года планируется увеличить этот показатель до 500 тысяч посылок в сутки.
Ключевые преимущества:
Обеспечение более 1500 рабочих мест для жителей области,
Обслуживание не только Саратова, но и соседних регионов -Волгограда, Пензы, Самары и Воронежа,
Ускорение доставки товаров для покупателей
Поддержка местного бизнеса
Еще одно важное направление сотрудничества с Ozon –
продвижение товаров саратовских производителей. В специальном разделе маркетплейса «Сделано в Саратове»уже представлено 2,5 тысячи товаров, включая: товары для дома, аксессуары, косметику.
Для помощи предпринимателям в выходе на онлайн-рынок центр «Мой бизнес»проводит обучающие программы, тренинги и мастер-классы, а также оказывает поддержку на этапе запуска бизнеса.
Итог: Логистический комплекс Ozon не только усилит экономику региона, но и откроет новые возможности для бизнеса и трудоустройства.