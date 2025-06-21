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В СГУ открылась выставка, посвященная духовным ценностям русского мира

Новости
В СГУ открылась выставка, посвященная духовным ценностям русского мира


В рамках празднования 25-летия философского факультета Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского состоялось торжественное открытие выставки «Русский мир от Запада до Востока: ценностный выбор и духовные ориентиры».

Уникальность экспозиции
На выставке впервые представлена коллекция портретов выдающихся отечественных и зарубежных философов, сопровождающихся их ключевыми идеями о месте России в мировом культурном пространстве. Особое внимание уделено взглядам мыслителей на роль нашей страны в сохранении традиционных ценностей мировой цивилизации.


Экспозиция призвана:
Способствовать сохранению духовно-нравственных ориентиров среди молодежи, Создавать условия для осмысления культурного наследия России,
Содействовать диалогу между поколениями через философскую мысль


Как подчеркнул заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко подчеркнул,
«В современных условиях особенно важно сохранять традиционные российские ценности. Такие проекты, объединяющие усилия образовательных учреждений, научного сообщества и традиционных конфессий, помогают формировать культурный код нации и дают возможность каждому прикоснуться к мудрости великих мыслителей».

Выставка будет работать на философском факультете СГУ в течение месяца. Организаторы отмечают, что проект особенно актуален в Год культурного наследия, объявленный в России.