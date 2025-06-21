Проект «Точки соприкосновения» получил поддержку Фонда президентских грантов
Саратовская региональная общественная организация «Общество друзей Саратовского музея краеведения» стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2025 года с проектом «Точки соприкосновения».
Цель проекта— содействие межкультурному диалогу и социокультурной адаптации
иностранных студентов, обучающихся в саратовских вузах.
Что планируется?
- Разработка культурно-просветительской программы, знакомящей с многообразием Саратовского края и России.
- Укрепление коммуникативных связей между иностранными и российскими студентами.
- Помощь в изучении русского языка и понимании традиционных ценностей.
Проект поможет иностранным студентам лучше узнать нашу страну, найти общий язык с местными жителями и комфортнее чувствовать себя в новой культурной среде.