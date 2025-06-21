21 июня 2025 СУББОТА
Новости
21:43 | 20 июня
Региональные инвесторы отмечают комфортные условия реализации проектов в Саратовской области
17:23 | 20 июня
Стоимость газа для жителей области изменится менее, чем на рубль
14:05 | 20 июня
Саратовская область впервые вошла в топ-10 Национального рейтинга инвестиционного климата
13:02 | 20 июня
В Саратовской области пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства
12:30 | 20 июня
Саратовская юридическая академия и РЖД запускают совместную магистерскую программу«Транспортный юрист»
12:01 | 20 июня
Логистический комплекс Ozon в Саратове создаст более 1500 рабочих мест
11:00 | 20 июня
В СГУ открылась выставка, посвященная духовным ценностям русского мира
10:10 | 20 июня
Проект «Точки соприкосновения» получил поддержку Фонда президентских грантов
09:56 | 20 июня
В Энгельсе модернизируют молодежную инфраструктуру в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»
20:52 | 19 июня
Участника спецоперации наградили за храбрость
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Проект «Точки соприкосновения» получил поддержку Фонда президентских грантов

Новости

Саратовская региональная общественная организация «Общество друзей Саратовского музея краеведения» стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2025 года с проектом «Точки соприкосновения».


Цель проекта— содействие межкультурному диалогу и социокультурной адаптации
иностранных студентов, обучающихся в саратовских вузах.
Что планируется?
- Разработка культурно-просветительской программы, знакомящей с многообразием Саратовского края и России.
- Укрепление коммуникативных связей между иностранными и российскими студентами.
- Помощь в изучении русского языка и понимании традиционных ценностей.

Проект поможет иностранным студентам лучше узнать нашу страну, найти общий язык с местными жителями и комфортнее чувствовать себя в новой культурной среде.