Проект «Точки соприкосновения» получил поддержку Фонда президентских грантов

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Цель проекта— содействие межкультурному диалогу и социокультурной адаптациииностранных студентов, обучающихся в саратовских вузах.Что планируется?- Разработка культурно-просветительской программы, знакомящей с многообразием Саратовского края и России.- Укрепление коммуникативных связей между иностранными и российскими студентами.- Помощь в изучении русского языка и понимании традиционных ценностей.Проект поможет иностранным студентам лучше узнать нашу страну, найти общий язык с местными жителями и комфортнее чувствовать себя в новой культурной среде.