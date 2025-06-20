В Энгельсе модернизируют молодежную инфраструктуру в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»
[В Энгельсском районе завершается капитальный ремонт в подростково-молодёжном клубе «Орлёнок» и клубе «Энгельсская молодёжь» («Дом молодёжи»). Работы ведутся в рамках национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Ход ремонта оценила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая вместе с заместителем главы Энгельсского района Наталией Леонтьевой во время выездного совещания.
После обновления «Орлёнок» и «Дом молодёжи» превратятся в современные центры притяжения, где юные жители Энгельса смогут развивать творческие способности и реализовывать свои идеи.
Ход ремонта оценила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая вместе с заместителем главы Энгельсского района Наталией Леонтьевой во время выездного совещания.
После обновления «Орлёнок» и «Дом молодёжи» превратятся в современные центры притяжения, где юные жители Энгельса смогут развивать творческие способности и реализовывать свои идеи.