20 июня 2025 ПЯТНИЦА
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В Энгельсе модернизируют молодежную инфраструктуру в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

Новости
[В Энгельсском районе завершается капитальный ремонт в подростково-молодёжном клубе «Орлёнок» и клубе «Энгельсская молодёжь» («Дом молодёжи»). Работы ведутся в рамках национального проекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Ход ремонта оценила председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая вместе с заместителем главы Энгельсского района Наталией Леонтьевой во время выездного совещания.

После обновления «Орлёнок» и «Дом молодёжи» превратятся в современные центры притяжения, где юные жители Энгельса смогут развивать творческие способности и реализовывать свои идеи.