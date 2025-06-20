Участника спецоперации наградили за храбрость
Председателю правления Октябрьского первичного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Фролкову Сергею вручили медаль «За храбрость» II степени за мужество, проявленное во время выполнения боевых действий.
На СВО боец отправился добровольно в составе подразделения специального назначения «Ахмат». Участвовал в освобождении территории Луганской народной республики.
Поздравляем с заслуженной наградой!
На СВО боец отправился добровольно в составе подразделения специального назначения «Ахмат». Участвовал в освобождении территории Луганской народной республики.
Поздравляем с заслуженной наградой!