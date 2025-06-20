20 июня 2025 ПЯТНИЦА
Новости
09:56 | 20 июня
В Энгельсе модернизируют молодежную инфраструктуру в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»
20:52 | 19 июня
Участника спецоперации наградили за храбрость
17:03 | 19 июня
Саратовские экскурсионные автобусы получат новый фирменный стиль
16:00 | 19 июня
Саратовская дизайн-студия вошла в число лучших предприятий России по версии рейтинга "Индекс дела"
15:26 | 19 июня
Татьяна Митрохина отметила преимущества трехдневного голосования
15:05 | 19 июня
Президентский фонд культурных инициатив поддержал инклюзивный проект «Вижу космос» в Саратовской области
14:00 | 19 июня
Проект «Шьем для СВОих» получил грантовую поддержку от государства
13:03 | 19 июня
В Саратове ужесточат наказание за неправильную парковку электросамокатов
12:00 | 19 июня
Капитальный ремонт поликлиники Ровенской районной больницы выходит на финишную прямую
11:01 | 19 июня
Саратовская область почтит память погибших в Великой Отечественной войне
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Участника спецоперации наградили за храбрость

Новости
Председателю правления Октябрьского первичного отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» Фролкову Сергею вручили медаль «За храбрость» II степени за мужество, проявленное во время выполнения боевых действий.

Участника спецоперации наградили за храбрость



На СВО боец отправился добровольно в составе подразделения специального назначения «Ахмат». Участвовал в освобождении территории Луганской народной республики.

Поздравляем с заслуженной наградой!