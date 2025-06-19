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Татьяна Митрохина отметила преимущества трехдневного голосования

Новости
Татьяна Митрохина отметила преимущества трехдневного голосования

Заведующий кафедрой политологии и социологии Социально-экономического института СГТУ имени Гагарина Ю.А., доктор политических наук, профессор Татьяна Митрохина поделилась своим мнением о предстоящих осенью этого года выборах.

«В сентябре 2025 года нас ожидают довыборы в Саратовскую областную Думу. На заседании Избирательной комиссии области было принято решение о проведении на территории региона трехдневного голосования 12, 13, 14 сентября», - напомнила политолог.

По ее мнению, это логичное продолжение тенденции к модернизации избирательного процесса. Такой формат позволяет решать несколько важных задач.

«Расширение временного окна для голосования повышает инклюзивность выборов: дачники, студенты, работники с гибким графиком и другие категории граждан получат больше возможностей реализовать своё избирательное право без спешки. Кроме того, такой подход облегчает работу участковых комиссий — снижается нагрузка на членов УИК, уменьшается вероятность технических ошибок при работе комиссии. У общественных наблюдателей появляется больше возможностей для отслеживания процесса голосования, что способствует повышению прозрачности процедуры», - считает эксперт.

В целом, трёхдневное голосование — это шаг в сторону более удобного и технологичного электорального процесса, - отметила Татьяна Митрохина.