Саратовские экскурсионные автобусы получат новый фирменный стиль
В Саратове готовится обновление дизайна экскурсионных автобусов. Заместитель министра культуры области Константин Сергеев представил эскизы будущего оформления транспортных средств в своем Telegram-канале.
Ключевые детали проекта:
- Первые экскурсионные маршруты по городу запущены 1 мая 2025 года
- Отправной точкой туров служит площадь Петра Первого
- За месяц работы услугами экскурсионных автобусов воспользовались сотни жителей и гостей города
"Пришло время сделать наши экскурсионные автобусы более узнаваемыми и привлекательными", - отметил Константин Сергеев.
Чиновник пригласил всех желающих высказать свое мнение о представленных эскизах. По предварительным оценкам, большинство подписчиков поддержали предложенные варианты оформления.
Напомним, что экскурсионные маршруты работают на постоянной основе, позволяя пассажирам любоваться городскими пейзажами прямо из окон автобусов.