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Саратовские экскурсионные автобусы получат новый фирменный стиль

Новости
Саратовские экскурсионные автобусы получат новый фирменный стиль


В Саратове готовится обновление дизайна экскурсионных автобусов. Заместитель министра культуры области Константин Сергеев представил эскизы будущего оформления транспортных средств в своем Telegram-канале.

Ключевые детали проекта:
- Первые экскурсионные маршруты по городу запущены 1 мая 2025 года
- Отправной точкой туров служит площадь Петра Первого
- За месяц работы услугами экскурсионных автобусов воспользовались сотни жителей и гостей города

"Пришло время сделать наши экскурсионные автобусы более узнаваемыми и привлекательными", - отметил Константин Сергеев.

Чиновник пригласил всех желающих высказать свое мнение о представленных эскизах. По предварительным оценкам, большинство подписчиков поддержали предложенные варианты оформления.

Напомним, что экскурсионные маршруты работают на постоянной основе, позволяя пассажирам любоваться городскими пейзажами прямо из окон автобусов.