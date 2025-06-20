Саратовские экскурсионные автобусы получат новый фирменный стиль

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В Саратове готовится обновление дизайна экскурсионных автобусов. Заместитель министра культуры области Константин Сергеев представил эскизы будущего оформления транспортных средств в своем Telegram-канале.- Первые экскурсионные маршруты по городу запущены 1 мая 2025 года- Отправной точкой туров служит площадь Петра Первого- За месяц работы услугами экскурсионных автобусов воспользовались сотни жителей и гостей города"Пришло время сделать наши экскурсионные автобусы более узнаваемыми и привлекательными", - отметил Константин Сергеев.Чиновник пригласил всех желающих высказать свое мнение о представленных эскизах. По предварительным оценкам, большинство подписчиков поддержали предложенные варианты оформления.Напомним, что экскурсионные маршруты работают на постоянной основе, позволяя пассажирам любоваться городскими пейзажами прямо из окон автобусов.