Саратовская дизайн-студия вошла в число лучших предприятий России по версии рейтинга "Индекс дела"

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"Студия дизайна Екатерины Лесик" из Саратова вошла в топ-350 всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса. Награждение прошло в рамках делового форума "Мой бизнес Forum 2025"в Санкт-Петербурге.- Разработка брендинга для ФАС России и НИУ ВШЭ- Создание дизайна самолета Аэрофлота в стиле "Гжель"- Получение специальной награды "ТОП региона"за лидерство в креативной индустрииКомпания отмечена за: Внедрение инновационных технологийЗначимый социальный вкладВысокие показатели производительности"Рост числа предпринимателей на 3,1% с начала года и такие успешные кейсы подтверждают конкурентоспособность нашего региона"Национальное агентство "Мой бизнес" и компания "Русбизнесметрика" при поддержке Министерства экономического развития России.Министерство экономического развития Саратовской области отмечает, что положительной динамике способствуют меры господдержки в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".