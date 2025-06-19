Саратовская дизайн-студия вошла в число лучших предприятий России по версии рейтинга "Индекс дела"
"Студия дизайна Екатерины Лесик" из Саратова вошла в топ-350 всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса. Награждение прошло в рамках делового форума "Мой бизнес Forum 2025"в Санкт-Петербурге.
Достижения компании:
- Разработка брендинга для ФАС России и НИУ ВШЭ
- Создание дизайна самолета Аэрофлота в стиле "Гжель"
- Получение специальной награды "ТОП региона"за лидерство в креативной индустрии
Экспертная оценка:
Компания отмечена за: Внедрение инновационных технологий
Значимый социальный вклад
Высокие показатели производительности
Андрей Разборов, министр экономического развития Саратовской области:
"Рост числа предпринимателей на 3,1% с начала года и такие успешные кейсы подтверждают конкурентоспособность нашего региона"
Организаторы:
Национальное агентство "Мой бизнес" и компания "Русбизнесметрика" при поддержке Министерства экономического развития России.
Министерство экономического развития Саратовской области отмечает, что положительной динамике способствуют меры господдержки в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".