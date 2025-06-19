В Саратовской области соберутся специалисты дошкольного образования на масштабный форум

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19-20 июня в Саратовской области состоится III региональный форум руководителей дошкольных образовательных организаций. Мероприятие под названием "Управление детским садом: современные реалии, трансформация и прогрессия" соберет ведущих экспертов в сфере дошкольного образования.- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание- Современные методики естественно-научного и математического развития- Инновационные подходы к работе с родителями- Актуальные практики инклюзивного образования- Представители Правительства Саратовской области- Специалисты Института развития, здоровья и адаптации ребенка- Эксперты Института коррекционной педагогики- Преподаватели МПГУ- Представители Рособрнадзора- Проектные сессии- Практические мастер-классы- Демонстрация успешных образовательных практик- 19 июня – гимназия №7 им. К.Д. Ушинского (г.Саратов)- 20 июня – школа №1 им. Т.Г. Мазура (г.Пугачёв)