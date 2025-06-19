В Саратовской области соберутся специалисты дошкольного образования на масштабный форум
19-20 июня в Саратовской области состоится III региональный форум руководителей дошкольных образовательных организаций. Мероприятие под названием "Управление детским садом: современные реалии, трансформация и прогрессия" соберет ведущих экспертов в сфере дошкольного образования.
Основные темы форума:
- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание
- Современные методики естественно-научного и математического развития
- Инновационные подходы к работе с родителями
- Актуальные практики инклюзивного образования
Среди спикеров:
- Представители Правительства Саратовской области
- Специалисты Института развития, здоровья и адаптации ребенка
- Эксперты Института коррекционной педагогики
- Преподаватели МПГУ
- Представители Рособрнадзора
Формат мероприятий:
- Проектные сессии
- Практические мастер-классы
- Демонстрация успешных образовательных практик
Места проведения:
- 19 июня – гимназия №7 им. К.Д. Ушинского (г.Саратов)
- 20 июня – школа №1 им. Т.Г. Мазура (г.Пугачёв)