Президентский фонд культурных инициатив поддержал инклюзивный проект «Вижу космос» в Саратовской области

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Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, проект направлен на формирование у участников целостного представления о космосе и истории его освоения, включая первый полет человека в космос. Это позволит не только расширить знания о родном крае, но и укрепить патриотизм и гордость за достижения России.Ключевая особенность проекта – создание комфортных условий для людей с нарушениями зрения, способствующих их социокультурной адаптации.В рамках инициативы запланированы:-разработка трёхмерных моделей космических тел,- создание 3D-макета Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина,- проведение адаптированных экскурсий по мемориальному комплексу,- организация космического квиза «Время первых».Проект стартует в сентябре 2025 года.