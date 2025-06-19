Президентский фонд культурных инициатив поддержал инклюзивный проект «Вижу космос» в Саратовской области
В Саратовской области стартует инклюзивный краеведческий проект «Вижу космос», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов.
Как отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова, проект направлен на формирование у участников целостного представления о космосе и истории его освоения, включая первый полет человека в космос. Это позволит не только расширить знания о родном крае, но и укрепить патриотизм и гордость за достижения России.
Ключевая особенность проекта – создание комфортных условий для людей с нарушениями зрения, способствующих их социокультурной адаптации.
В рамках инициативы запланированы:
-разработка трёхмерных моделей космических тел,
- создание 3D-макета Парка покорителей космоса им. Юрия Гагарина,
- проведение адаптированных экскурсий по мемориальному комплексу,
- организация космического квиза «Время первых».
Проект стартует в сентябре 2025 года.