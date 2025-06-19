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Проект «Шьем для СВОих» получил грантовую поддержку от государства

Новости
Проект «Шьем для СВОих» получил грантовую поддержку от государства

В Александрово-Гайском районе на базе местного центра социального обслуживания реализуется важная инициатива - волонтеры старшего поколения шьют одежду и амуницию для участников специальной военной операции. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов, что позволит значительно расширить его возможности.

Основные достижения проекта:

- С марта 2022 года отправлено более 100 коробок с гуманитарной помощью
- В работе задействованы 12 волонтеров"серебряного" возраста
- Изготавливаются балаклавы, термобелье, противодроновые одеяла, тактические носилки и другие необходимые вещи

Планы по развитию:

На выделенные средства будут:
Организованы дополнительные рабочие места
Закуплены профессиональные швейные машины
Приобретены разнообразные материалы для пошива

Это позволит расширить ассортимент изготавливаемых изделий:

- Плащи и дождевики
- Маскировочные халаты
- Различные виды спецодежды

Проект реализуется совместно с районной организацией ветеранов, объединяя усилия разных поколений для поддержки участников СВО.