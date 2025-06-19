Проект «Шьем для СВОих» получил грантовую поддержку от государства
В Александрово-Гайском районе на базе местного центра социального обслуживания реализуется важная инициатива - волонтеры старшего поколения шьют одежду и амуницию для участников специальной военной операции. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов, что позволит значительно расширить его возможности.
Основные достижения проекта:
- С марта 2022 года отправлено более 100 коробок с гуманитарной помощью
- В работе задействованы 12 волонтеров"серебряного" возраста
- Изготавливаются балаклавы, термобелье, противодроновые одеяла, тактические носилки и другие необходимые вещи
Планы по развитию:
На выделенные средства будут:
Организованы дополнительные рабочие места
Закуплены профессиональные швейные машины
Приобретены разнообразные материалы для пошива
Это позволит расширить ассортимент изготавливаемых изделий:
- Плащи и дождевики
- Маскировочные халаты
- Различные виды спецодежды
Проект реализуется совместно с районной организацией ветеранов, объединяя усилия разных поколений для поддержки участников СВО.