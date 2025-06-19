Проект «Шьем для СВОих» получил грантовую поддержку от государства

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В Александрово-Гайском районе на базе местного центра социального обслуживания реализуется важная инициатива - волонтеры старшего поколения шьют одежду и амуницию для участников специальной военной операции. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов, что позволит значительно расширить его возможности.- С марта 2022 года отправлено более 100 коробок с гуманитарной помощью- В работе задействованы 12 волонтеров"серебряного" возраста- Изготавливаются балаклавы, термобелье, противодроновые одеяла, тактические носилки и другие необходимые вещиНа выделенные средства будут:Организованы дополнительные рабочие местаЗакуплены профессиональные швейные машиныПриобретены разнообразные материалы для пошива- Плащи и дождевики- Маскировочные халаты- Различные виды спецодеждыПроект реализуется совместно с районной организацией ветеранов, объединяя усилия разных поколений для поддержки участников СВО.