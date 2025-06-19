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В Саратове ужесточат наказание за неправильную парковку электросамокатов

Новости
Комитет областной думы поддержал инициативу о введении штрафов за хаотичную парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) на улицах. Хотя запрет на такое парковку уже действует, до сих пор за его нарушение не было предусмотрено наказания.



Новые штрафные санкции:
За парковку самокатов на:
- памятниках и мемориальных объектах
- уличной мебели
- ограждениях и других общественных сооружениях

Первое нарушение:
- Граждане: предупреждение или штраф 1-2 тыс. рублей
- Должностные лица: 10-30 тыс. рублей
- Юрлица: 50-100 тыс. рублей

Повторное нарушение (в течение года):
- Граждане: 4-5 тыс. рублей
- Должностные лица: 30-50 тыс. рублей
- Юрлица: 100-200 тыс. рублей

Решение направлено на наведение порядка в общественных пространствах и защиту городской инфраструктуры.