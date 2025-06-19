Саратовская область почтит память погибших в Великой Отечественной войне

просмотров: 92

22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 по московскому времени по всей России пройдет общенациональная минута молчания. Жители Саратовской области вместе со всей страной склонят головы в память о Героях Великой Отечественной войны,которые погибли на полях сражения.В этот момент прервется вещание телеканалов и радиостанций, остановится общественный транспорт, а на предприятиях и в торговых точках, где это возможно, приостановят работу.Присоединиться к акции может каждый житель региона, чтобы в торжественной тишине почтить память 27 миллионов советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.