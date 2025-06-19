Саратовская область в тройке лидеров по работе с ГИС ГМП

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Федеральное казначейство подвело итоги рейтинга регионов по взаимодействию с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) за январь-апрель 2025 года.По результатам оценки, Саратовская область заняла почётное второе место с показателем 99,93%, уступив лишь Московской области (99,94%). Замыкает тройку лидеров Пензенская область с результатом 99,60%.Рейтинг оценивает эффективность работы государственных органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных казенных учреждений с системой учета платежей. Целевым показателем является обеспечение предоставления участниками более 70% извещений о начислении в ГИС ГМП.