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Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона

Новости
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона


Губернатор Роман Бусаргин 18 июня выступил с докладом о развитии региона на заседании Совета Федерации в Москве в рамках дней Саратовской области.

Глава региона рассказал о реализации нацпроектов и госпрограмм. За три года в рамках них было направлено более 117 млрд рублей.

Выступая перед сенаторами, отдельно Роман Бусаргин выразил слова благодарности Председателю Госдумы Вячеславу Володину, подчеркнул, что благодаря его поддержке в регионе реализуется множество крупнейших проектов.

Глава региона также говорил о сложных вопросах, которые требуют решения. Среди них модернизация коммунальной инфраструктуры в крупных городах и особенно - в Саратове. В рамках начатой в этом году региональной программы по реконструкции водопроводных сетей проводится масштабная работа, при этом есть необходимость также решить вопросы с реконструкцией станции аэрации в областном центре и застройкой территории старого аэропорта.