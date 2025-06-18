Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона

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Губернатор Роман Бусаргин 18 июня выступил с докладом о развитии региона на заседании Совета Федерации в Москве в рамках дней Саратовской области.Глава региона рассказал о реализации нацпроектов и госпрограмм. За три года в рамках них было направлено более 117 млрд рублей.Выступая перед сенаторами, отдельно Роман Бусаргин выразил слова благодарности Председателю Госдумы Вячеславу Володину, подчеркнул, что благодаря его поддержке в регионе реализуется множество крупнейших проектов.Глава региона также говорил о сложных вопросах, которые требуют решения. Среди них модернизация коммунальной инфраструктуры в крупных городах и особенно - в Саратове. В рамках начатой в этом году региональной программы по реконструкции водопроводных сетей проводится масштабная работа, при этом есть необходимость также решить вопросы с реконструкцией станции аэрации в областном центре и застройкой территории старого аэропорта.