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Принят закон об изменении предельного срока оплаты услуг ЖКХ

Новости


Госдума приняла законопроект, согласно которому переносится предельный срок платы за коммунальные услуги - с 10-го на 15-е число месяца. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Принят закон об изменении предельного срока оплаты услуг ЖКХ

Закон больше не допускает определение иного срока договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.

Платежный документ (включая электронную форму) должен будет предоставляться не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Ранее законодательство устанавливало срок предоставления платежного документа до 1-го числа.

Как подчеркнул зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, принятие закона направлено на предотвращение просрочки оплаты услуг ЖКХ.

«Делается это для удобства и комфорта наших граждан. Мы знаем, что многим зарплаты приходят 12-го или 15-го числа, поэтому удобнее оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты. Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пеней», — отметил Сергей Колунов.

Однако, по мнению экспертов, данное нововведение, увы, вряд ли окажет влияние на злостных неплательщиков коммунальных услуг.

По словам председателя Совета Союза управляющих организаций Саратовской области Михаила Жуковского, важна не столько дата оплаты потребляемых услуг, сколько своевременная оплата за ЖКУ всех граждан. Об этом он сообщил в Телеграм-канале Союза(СУОСО):

-Мы приветствуем любое решение, направленное на защиту интересов добросовестных собственников, которые регулярно оплачивают коммунальные услуги, и если для этой категории граждан будет создана возможность оплачивать ЖКУ в более удобные сроки, то это замечательно. Но есть категория граждан, которая равнодушно воспримет данную новость. Они как не оплачивали до 10-го числа месяца, так и не будут оплачивать до 15-го. И не думаю, что на них данное решение возымеет какое-то действие. Необходимо усилить меры воздействия на должников за неуплату потребляемых услуг. Слишком много накапливается долгов, и это оказывает влияние на деятельность управляющих организаций, которые обязаны своевременно оплачивать налоги, зарплаты сотрудникам, перечислять платежи поставщикам услуг - у них не будет отсрочки платежей. Поэтому вместе с регулированием сроков оплаты за ЖКУ важно рассматривать необходимость принятия мер по работе с должниками. Не столько важна дата, сколько важна своевременная оплата со стороны всех граждан за потребляемые услуги.