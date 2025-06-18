Юные повара из Хвалынска готовят шанежки и волованы

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В школе-интернате Хвалынска завершается итоговый трехдневный кулинарный мастер-класс. На этот раз занятия проводились со старшей группой воспитанников."Сегодня юные повара готовили сложные блюда - шанежки и волованы из слоеного теста с начинкой из сливочного соуса с прикопченой икрой, пирог пикантный с ветчиной, овощами и сыром, десерт из крема пломбир, шоколадного крема, с персиками и вишней, взвар из томленых сухофруктов, чайный напиток с молоком. Угощение по традиции готовится для всех воспитанников интерната", - сообщили представители интерната.Напомним, образовательный проект реализуется Саратовским региональным отделением общественно- государственной организации "Ассамблея народов России" под руководством его председателя Бориса Шинчука. Поддержку проекту оказывает Фонд Президентских грантов.Об успехах юных поваров председатель Общественной палаты области Борис Шинчук регулярно рассказывает в своем телеграм-канале.