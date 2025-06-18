18 июня 2025 СРЕДА
Новости
18:23 | 18 июня
Профессор экологии считает стабильной экологическую ситуацию в регионе
17:30 | 18 июня
Юные повара из Хвалынска готовят шанежки и волованы
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
16:00 | 18 июня
Губернаторский колледж стал победителем регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи
15:10 | 18 июня
Новое направление из саратовского аэропорта "Гагарин": прямые рейсы в Абхазию
14:34 | 18 июня
Опубликован список саратовских учреждений здравоохранения,где в этом году отремонтируют территории
14:21 | 18 июня
В Саратове впервые пройдет церемония награждения матерей военнослужащих
13:00 | 18 июня
Саратовский выпускник Президентской программы вышел в финал федерального конкурса
12:30 | 18 июня
Саратовцев приглашают проявить себя в конкурсе «Профи среди любителей»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Юные повара из Хвалынска готовят шанежки и волованы

Новости
Юные повара из Хвалынска готовят шанежки и волованы


В школе-интернате Хвалынска завершается итоговый трехдневный кулинарный мастер-класс. На этот раз занятия проводились со старшей группой воспитанников.
"Сегодня юные повара готовили сложные блюда - шанежки и волованы из слоеного теста с начинкой из сливочного соуса с прикопченой икрой, пирог пикантный с ветчиной, овощами и сыром, десерт из крема пломбир, шоколадного крема, с персиками и вишней, взвар из томленых сухофруктов, чайный напиток с молоком. Угощение по традиции готовится для всех воспитанников интерната", - сообщили представители интерната.
Напомним, образовательный проект реализуется Саратовским региональным отделением общественно- государственной организации "Ассамблея народов России" под руководством его председателя Бориса Шинчука. Поддержку проекту оказывает Фонд Президентских грантов.
Об успехах юных поваров председатель Общественной палаты области Борис Шинчук регулярно рассказывает в своем телеграм-канале.