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Саратовский общественник отметил значимость программы «Наши герои»

Новости
Саратовский общественник отметил значимость программы «Наши герои»

Председатель Совета Саратовской региональной общественной организации ветеранов войны в Афганистане «Шурави (Советский Солдат)» Александр Солонин поделился видением того, как необходимо помогать бойцам СВО после выполнения боевых задач.

Общественник отметил, что опыт участников специальной военной операции всё более востребован в мирной жизни.

«Эти люди обладают уникальными навыками руководства в экстремальных условиях. В бизнесе, госуправлении или общественных организациях эти качества помогают принимать решения, мотивировать команды и эффективно действовать в кризисных ситуациях», - считает воин-афганец.

По мнению Александра Солонина, те, кто сталкивался с ранеными и оказывал первую помощь, будут востребованы в медицине катастроф, а также могут обучать других или помогать ветеранам адаптироваться к мирной жизни.

Отметил ветеран и значение кадровых программ, в первую очередь программы «Наши герои», инициированной губернатором Романом Бусаргиным.

«В связи с этим возникает потребность в переобучении бойцов. И мы видим, как государство работает над решением этого запроса: реализуются различные государственные программы, в том числе на территории Саратовской области. Сейчас уже завершается отбор для участия в программе, совсем скоро объявят первых финалистов, которые пройдут обучение в Президентской академии и, надеюсь, в дальнейшем найдут достойное применение знаниям, полученным как в ходе СВО, так и в рамках образовательного курса», - рассказал Александр Солонин.