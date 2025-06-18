Губернаторский колледж стал победителем регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи

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В Саратове завершился региональный этап Спартакиады молодежи допризывного возраста, в котором приняли участие 15 команд из 13 районов области. Более 150 участников соревновались в восьми дисциплинах, включающих военно-патриотические и спортивные испытания.В военно-патриотическом блоке соревнований призовые места распределились следующим образом:1 место — ГАПОУ СО «Губернаторский колледж» г. Балаково,2 место — команда Питерского района,3 место — МАОУ Образовательный центр «Авиатор» Энгельсского района.В спортивном блоке лидерами стали:1 место — ГАПОУ СО «Губернаторский колледж» г. Балаково,2 место — МОУ СОШ-12 им. Героя России А.И. Потапова г. Шиханы,3 место — команда Базарно Карабулакского района.В общекомандном зачёте первое место занял Губернаторский колледж из Балаково, второе — Образовательный центр «Авиатор» из Энгельсского района, третье — школа №12 имени Героя России А.И. Потапова из Шихан.Победители регионального этапа представят Саратовскую область на финальных соревнованиях Спартакиады, которые пройдут в городе Волжский.