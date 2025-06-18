18 июня 2025 СРЕДА
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Новое направление из саратовского аэропорта "Гагарин": прямые рейсы в Абхазию

Новости

С 28 июня этого года из международного аэропорта "Гагарин" (Саратов) начинаются регулярные рейсы в Сухум.

Перевозки будет осуществлять авиакомпания "РусЛайн" на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ100/200 (вместимость — 50 пассажиров). Расписание рейсов: Саратов → Сухум - Вылет: 7:35; Прилёт: 9:30 (время местное);
Сухум → Саратов - Вылет: 13:05; Прилёт: 17:00(время местное).

Полеты будут выполняться до конца октября этого года дважды в неделю - по понедельникам и субботам. Длительность
перелёта: 2 часа 55 минут. Стоимость билетов: от 18 289 ₽ в одну сторону. Рейсы будут выполняться до конца октября 2025 года. Это отличная возможность для жителей Саратова и области отправиться на отдых в Абхазию без пересадок.