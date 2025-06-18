Опубликован список саратовских учреждений здравоохранения,где в этом году отремонтируют территории

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В этом году в рамках первого этапа новой региональнойпрограммы запланирован ремонт территорий 27 медицинских учреждений. В списоквошли как районные больницы, так и клиники Саратова. Многие из них Бусаргин посещал лично, и вопросы состояния больничныхдворов неоднократно поднимали и пациенты, и сами медики.Список учреждений, где пройдут работы:-Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер;-Петровская районная больница;-Балаковская районная поликлиника;-Духовницкая районная больница;-Дергачевская районная больница;-Питерская районная больница;-Лысогорская районная больница;-Татищевская районная больница;-Областная клиническая больница;-Саратовская больница № 9;- Саратовская больница № 8;-Энгельсская больница № 1;-Саратовская областная станция скорой помощи;-Энгельсская детская больница;-Саратовская больница № 6;-Саратовская городская детская больница;-Саратовская межрайонная поликлиника № 1;-Саратовская больница СМП;-Саратовская больница № 2;-Саратовская больница № 5;-Саратовская больница № 10;-Саратовская поликлиника № 2;-Саратовскаяполиклиника № 6;-Саратовская поликлиника № 9;-Саратовская межрайонная детская поликлиника;-Саратовская детская поликлиника № 8;-Саратовский областной госпиталь для ветерановвойн.На эти цели планируется выделить более 150 млнрублей. Соответствующие поправки в бюджет будут внесены на рассмотрениеобластной думы. Благоустройство территорий — важная часть комплексной модернизации медицинских учреждений Саратовской области. Это продолжение работы по повышению качества медицинской помощи для жителей региона.