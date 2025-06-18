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Опубликован список саратовских учреждений здравоохранения,где в этом году отремонтируют территории

Новости
Опубликован список саратовских учреждений здравоохранения,где в этом году отремонтируют территории


В этом году в рамках первого этапа новой региональнойпрограммы запланирован ремонт территорий 27 медицинских учреждений. В список
вошли как районные больницы, так и клиники Саратова. Многие из них Бусаргин посещал лично, и вопросы состояния больничныхдворов неоднократно поднимали и пациенты, и сами медики.
Список учреждений, где пройдут работы:
-Пугачевский межрайонный психоневрологический диспансер;
-Петровская районная больница;
-Балаковская районная поликлиника;
-Духовницкая районная больница;
-Дергачевская районная больница;
-Питерская районная больница;
-Лысогорская районная больница;
-Татищевская районная больница;
-Областная клиническая больница;
-Саратовская больница № 9;
- Саратовская больница № 8;
-Энгельсская больница № 1;
-Саратовская областная станция скорой помощи;
-Энгельсская детская больница;
-Саратовская больница № 6;
-Саратовская городская детская больница;
-Саратовская межрайонная поликлиника № 1;
-Саратовская больница СМП;
-Саратовская больница № 2;
-Саратовская больница № 5;
-Саратовская больница № 10;
-Саратовская поликлиника № 2;
-Саратовскаяполиклиника № 6;
-Саратовская поликлиника № 9;
-Саратовская межрайонная детская поликлиника;
-Саратовская детская поликлиника № 8;
-Саратовский областной госпиталь для ветеранов
войн.

На эти цели планируется выделить более 150 млнрублей. Соответствующие поправки в бюджет будут внесены на рассмотрение
областной думы. Благоустройство территорий — важная часть комплексной модернизации медицинских учреждений Саратовской области. Это продолжение работы по повышению качества медицинской помощи для жителей региона.