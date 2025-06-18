В Саратове впервые пройдет церемония награждения матерей военнослужащих
20 июня в 14:00 в музее истории специальной военной операции (ул. Московская, 94) состоится торжественное вручение общественного
почетного знака «Мать защитника Отечества» матерям Героев России.
Знак присуждается российским матерям, которые: воспитали участника или ветерана боевых действий, чьи дети проявили героизм в ходе военных операций, имеют государственные награды или знаки отличия, располагают удостоверением участника или ветерана боевых действий Российской Федерации.
почетного знака «Мать защитника Отечества» матерям Героев России.
Знак присуждается российским матерям, которые: воспитали участника или ветерана боевых действий, чьи дети проявили героизм в ходе военных операций, имеют государственные награды или знаки отличия, располагают удостоверением участника или ветерана боевых действий Российской Федерации.