Саратовцев приглашают проявить себя в конкурсе «Профи среди любителей»

18 июня 2025 СРЕДА
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рамках проекта «СпортТрек».



Жители Саратовской области могут подать заявки до 31 июля 2025 года.

Кто может участвовать:
- любители баскетбола;
- начинающие спортивные менеджеры;
- организаторы спортивных мероприятий.

Что ждёт участников? Для баскетболистов это возможность сотрудничества с профессиональными клубами, участие в просмотровом лагере, шанс на стажировку в профи-клубе. Для организаторов и менеджеров - разработка концепции спортивного события, обучение у профессионалов отрасли. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе, затем выбрать
направление и выполнить конкурсные задания (анкета, эссе, видеовизитка).
Эксперты будут оценивать участников по следующим критериям: полнота ответа, четкое
формулирование целей и их реалистичность, мотивация и другие.

Финал конкурса (ноябрь 2025) включает:

-Двухдневный баскетбольный шоу-драфт;
-Товарищеские матчи с участием звёзд;
-Стратегическиесессии по развитию массового спорта;
-Встречи с известными спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

Трое лучших участников получат возможность пойти стажировку в профессиональном клубе. Эксперты оценят конкурсантов по чёткости целей, мотивации и реалистичности планов. Это отличный шанс для любителей спорта сделать первый шаг в профессиональную карьеру!