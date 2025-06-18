Саратовцев приглашают проявить себя в конкурсе «Профи среди любителей»
Президентская платформа «Россия – страна возможностей» запускает новый конкурсный трек в
рамках проекта «СпортТрек».
Жители Саратовской области могут подать заявки до 31 июля 2025 года.
Кто может участвовать:
- любители баскетбола;
- начинающие спортивные менеджеры;
- организаторы спортивных мероприятий.
Что ждёт участников? Для баскетболистов это возможность сотрудничества с профессиональными клубами, участие в просмотровом лагере, шанс на стажировку в профи-клубе. Для организаторов и менеджеров - разработка концепции спортивного события, обучение у профессионалов отрасли. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе, затем выбрать
направление и выполнить конкурсные задания (анкета, эссе, видеовизитка).
Эксперты будут оценивать участников по следующим критериям: полнота ответа, четкое
формулирование целей и их реалистичность, мотивация и другие.
Финал конкурса (ноябрь 2025) включает:
-Двухдневный баскетбольный шоу-драфт;
-Товарищеские матчи с участием звёзд;
-Стратегическиесессии по развитию массового спорта;
-Встречи с известными спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.
Трое лучших участников получат возможность пойти стажировку в профессиональном клубе. Эксперты оценят конкурсантов по чёткости целей, мотивации и реалистичности планов. Это отличный шанс для любителей спорта сделать первый шаг в профессиональную карьеру!
рамках проекта «СпортТрек».
Жители Саратовской области могут подать заявки до 31 июля 2025 года.
Кто может участвовать:
- любители баскетбола;
- начинающие спортивные менеджеры;
- организаторы спортивных мероприятий.
Что ждёт участников? Для баскетболистов это возможность сотрудничества с профессиональными клубами, участие в просмотровом лагере, шанс на стажировку в профи-клубе. Для организаторов и менеджеров - разработка концепции спортивного события, обучение у профессионалов отрасли. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе, затем выбрать
направление и выполнить конкурсные задания (анкета, эссе, видеовизитка).
Эксперты будут оценивать участников по следующим критериям: полнота ответа, четкое
формулирование целей и их реалистичность, мотивация и другие.
Финал конкурса (ноябрь 2025) включает:
-Двухдневный баскетбольный шоу-драфт;
-Товарищеские матчи с участием звёзд;
-Стратегическиесессии по развитию массового спорта;
-Встречи с известными спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.
Трое лучших участников получат возможность пойти стажировку в профессиональном клубе. Эксперты оценят конкурсантов по чёткости целей, мотивации и реалистичности планов. Это отличный шанс для любителей спорта сделать первый шаг в профессиональную карьеру!