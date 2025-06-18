Саратовцев приглашают проявить себя в конкурсе «Профи среди любителей»

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Жители Саратовской области могут подать заявки до 31 июля 2025 года.Кто может участвовать:- любители баскетбола;- начинающие спортивные менеджеры;- организаторы спортивных мероприятий.Что ждёт участников? Для баскетболистов это возможность сотрудничества с профессиональными клубами, участие в просмотровом лагере, шанс на стажировку в профи-клубе. Для организаторов и менеджеров - разработка концепции спортивного события, обучение у профессионалов отрасли. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на платформе, затем выбратьнаправление и выполнить конкурсные задания (анкета, эссе, видеовизитка).Эксперты будут оценивать участников по следующим критериям: полнота ответа, четкоеформулирование целей и их реалистичность, мотивация и другие.Финал конкурса (ноябрь 2025) включает:-Двухдневный баскетбольный шоу-драфт;-Товарищеские матчи с участием звёзд;-Стратегическиесессии по развитию массового спорта;-Встречи с известными спортсменами и состоится стратегическая сессия, посвященная инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.Трое лучших участников получат возможность пойти стажировку в профессиональном клубе. Эксперты оценят конкурсантов по чёткости целей, мотивации и реалистичности планов. Это отличный шанс для любителей спорта сделать первый шаг в профессиональную карьеру!