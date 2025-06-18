Саратов готовится к восстановлению трамвайногомаршрута №4 в июне
МУПП СГЭТ "Саратовгорэлектротранс"объявило тендер на проведение работ по восстановлению контактной сети
трамвайного маршрута №4.
Как сообщает телеграм-канал "ООС ТранспортныйСаратов", в соответствующем документе указано,что подрядчик должен завершить
все работы до 30 июня 2025 года. Восстановление работы трамвайного маршрута №4 ведётся параллельно с подготовкой кзапуску маршрута №6. Планируемая дата возобновления движения трамваев №4 - 1 июля. Восстановление маршрута №4 особенно важно для жителей Заводского района,где он традиционно пользуется повышенным спросом.