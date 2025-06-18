"Творческие вечера под открытым небом" стартуют в Саратове

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20 июня в 20:00 во внутреннем дворе Технопарка Саратов Диджитал состоится открытие летнего цикла мероприятий от Саратовского филиала РОСИЗО "Творческие вечера под открытым небом". Проект объединит несколько направлений современного искусства и будет реализован при поддержке клуба"Праздничный Саратов". Программа вечера включает: Музыкально-поэтический концерт "Истории моей Родины" от творческого объединения "Читать— это модно". В концерте примут участие известные саратовские авторы и исполнители: Лариса Неповинных; Жанна Кулешова; Светлана Ельчинова; Олеся Золотая; Моника Егиазарян; Марина Липилина; Наталья Крупенич; Елена Фадеева; Сергей Григорьев; Артур Балу; Сергей Карпов; Михаил Лебедев; Татьяна Резников и другиеавторы.По окончании концерта состоится премьерный показ документального фильма "ВоляТвоя" режиссера Екатерины Аркаловой. Документальный фильм посвящен теме сохранения православных святынь в зоне боевых действий. В фильме звучат голоса военных и мирных священников, добровольцев и прихожан.Вход по электронным билетам на официальном сайте РОСИЗО.