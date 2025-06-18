Саратовский выпускник Президентской программы вышел в финал федерального конкурса

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В июне 2025 года во Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России состоялся финал федерального этапа конкурса «Менеджер года среди выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации - 2025».Всего на конкурс было подано более 80 проектов от участников из 22 субъектов Российской Федерации, авторы 12 проектов (9 в номинации «Бизнес-проект» и 3 в номинации «Социальный проект») вышли в финал.В номинации «Бизнес-проект» в девятку лучших вошел саратовский выпускник Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 2018 года Николай Плохов, технический директор ООО «ВИНТЕХ» с проектом «Модернизация производства печатных плат в условиях импортозамещения и создание Российского фольгированного материала и препрега».«Участие в данном мероприятии для меня было ещё одним этапом личностного и профессионального развития. Предварительный отбор был очень сложный. Само мероприятие было очень ярким и запоминающимся событием! Выступление финалистов показало нам, как можно оценивать свои сильные и слабые стороны, учиться принимать решения, от которых зависит наше будущее и будущее России! В перерывах и после выступлений мы много общались между участниками финала. Президентская программа-это трамплин, открывающий новые возможности как для карьерного роста, так и для личностного! Хотелось бы пожелать - будущим участникам данной программы - развивать себя как личность, для того чтобы стать более успешным специалистом, а как следствие — дальнейший успех в профессии будет вдохновлять на дальнейшее совершенствование», - поделился Николай Плохов своими впечатлениями.В своих бизнес-проектах участники реализовали решение таких сложных вопросов как разработка и внедрение 5D-принтеров; запуск производства импортозамещающей продукции; внедрение промышленных энергосберегающих систем; внедрение экологичных технологий на производство; производство фармацевтических субстанций (АФС) для обеспечения лекарственной независимости России и другие.