В Совете Федерации проходят дни Саратовской области

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В ходе расширенных заседаний различных отраслевых комитетов, проходивших в течение нескольких дней, обсудили с сенаторами проекты по комплексному развитию территории бывшего аэропорта «Центральный», модернизацию коммунальных сетей, в том числе ремонт самотечного коллектора в Энгельсе.Поднимались вопросы развития торговых международных связей путем возрождения автомобильного пункта пропуска «Фомин-Казталовка» на границе с Казахстаном. Кроме того, рассматривались предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в агропромышленном комплексе и дополнительным мерам поддержки для сельхозпроизводителей.Отдельно в рамках взаимодействия с федеральными органами власти обсуждалась ситуация с миграцией сайгаков. Данный вопрос крайне актуален для Саратовской области. С учетом значительного ущерба, который аграриям наносят животные, обратились с просьбой реализовать решения, позволяющие регулировать численность популяции. В этом году на территорию региона зашло около 1 млн особей. Напомню, ранее на региональном уровне приняли решение компенсировать фермерам, чьи хозяйства пострадали, затраты, связанные с семенами и ГСМ.