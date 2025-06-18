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Саратовская область готова обеспечить комфортабельный отдых туристам

Новости / Путешествия


В Саратовской области функционируют около 313 коллективных средств размещения. С 1 января 2025 года все они должны быть внесены в реестр классифицированных объектов.

Саратовская область готова обеспечить комфортабельный отдых туристам

Об этом на заседании комитета Саратовской областной Думы, посвященном классификации объектов размещения, рассказал заместитель министра культуры области Константин Сергеев.

В реестр включаются гостиницы (включая отели, мотели, хостелы и т.д.), санатории, базы отдыха (турбазы, глэмпинги и т.д.) и кемпинги. Исключение составляют детские лагеря, социальные и реабилитационные учреждения, фермерские хозяйства, медицинские организации (кроме санаториев), санатории силовых ведомств, объекты религиозных организаций и специальный жилой фонд.

В 2025 году владельцам гостиниц с действующими свидетельствами о классификации необходимо проверить наличие информации об их объекте в реестре и до 1 сентября пройти самооценку. Для продления действия классификации необходимо подать заявление в аккредитованную организацию за 2 месяца до истечения срока действия свидетельства. Санаториям необходимо проверить наличие в реестре и, при необходимости получения классификации, авторизоваться на сайте Росаккредитации, пройти самооценку и подать заявление. Базы отдыха, кемпинги и глэмпинги должны до 1 сентября 2025 года заполнить сведения о себе и своем объекте в личном кабинете в подсистеме "Гостеприимство".

- Реформа классификации направлена на создание равных условий для всех участников рынка, повышение доверия туристов, обеспечение доступа к информации об объектах размещения, усиление контроля за информацией на сайтах и повышение требований к аккредитованным организациям, а также к качеству предоставляемых услуг, - подчеркнул Константин Сергеев.

Министерство культуры региона активно взаимодействует с объектами размещения по вопросам прохождения самооценки и аккредитации. В случае несоблюдения требований законодательства к объектам размещения будут применяться санкции, включая исключение из агрегаторов и сайтов бронирования.