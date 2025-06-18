Начался ремонт одной из самых проблемных дорог Саратовской области
Дорога расположена в отдаленном районе области – Турковском. Состояние покрытия оставляло желать лучшего, ранее поступало много жалоб от жителей. В этом году участок автодороги Турки-Лунино-Марьино включили в список ремонта по нацпроекту Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».
Дорога соединяет десять населенных пунктов с районным центром – р.п. Турки. Её протяженность – 45 км. Ранее на 8 км дороги было выполнено устройство слоя износа – асфальтобетонного покрытия. Устройство слоев износа позволяет поддерживать основание покрытия в нормативном состоянии. Ещё 5 км в нормативное состояние приведут в этом году.
Уже выполнены работы по восстановлению изношенного покрытия методом холодной регенерации, в результате этой технологии получается прочный асфальтогранулобетонный слой. Поверх него подрядчику предстоит уложить ещё два слоя асфальтобетона. Дополнительный слой позволит усилить конструкцию дороги.
В разработанной на шесть лет программе дорожных работ ремонт дороги «Турки – Лунино – Марьино» запланирован в течение нескольких лет. Списки на ремонт актуализируются ежегодно в соответствии с выделенным финансированием.