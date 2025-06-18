18 июня 2025 СРЕДА
Новости
18:23 | 18 июня
Профессор экологии считает стабильной экологическую ситуацию в регионе
17:30 | 18 июня
Юные повара из Хвалынска готовят шанежки и волованы
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
16:00 | 18 июня
Губернаторский колледж стал победителем регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи
15:10 | 18 июня
Новое направление из саратовского аэропорта "Гагарин": прямые рейсы в Абхазию
14:34 | 18 июня
Опубликован список саратовских учреждений здравоохранения,где в этом году отремонтируют территории
14:21 | 18 июня
В Саратове впервые пройдет церемония награждения матерей военнослужащих
13:00 | 18 июня
Саратовский выпускник Президентской программы вышел в финал федерального конкурса
12:30 | 18 июня
Саратовцев приглашают проявить себя в конкурсе «Профи среди любителей»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Начался ремонт одной из самых проблемных дорог Саратовской области

Новости
Начался ремонт одной из самых проблемных дорог Саратовской области


Дорога расположена в отдаленном районе области – Турковском. Состояние покрытия оставляло желать лучшего, ранее поступало много жалоб от жителей. В этом году участок автодороги Турки-Лунино-Марьино включили в список ремонта по нацпроекту Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».

Дорога соединяет десять населенных пунктов с районным центром – р.п. Турки. Её протяженность – 45 км. Ранее на 8 км дороги было выполнено устройство слоя износа – асфальтобетонного покрытия. Устройство слоев износа позволяет поддерживать основание покрытия в нормативном состоянии. Ещё 5 км в нормативное состояние приведут в этом году.

Уже выполнены работы по восстановлению изношенного покрытия методом холодной регенерации, в результате этой технологии получается прочный асфальтогранулобетонный слой. Поверх него подрядчику предстоит уложить ещё два слоя асфальтобетона. Дополнительный слой позволит усилить конструкцию дороги.

В разработанной на шесть лет программе дорожных работ ремонт дороги «Турки – Лунино – Марьино» запланирован в течение нескольких лет. Списки на ремонт актуализируются ежегодно в соответствии с выделенным финансированием.