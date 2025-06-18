Начался ремонт одной из самых проблемных дорог Саратовской области

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Дорога расположена в отдаленном районе области – Турковском. Состояние покрытия оставляло желать лучшего, ранее поступало много жалоб от жителей. В этом году участок автодороги Турки-Лунино-Марьино включили в список ремонта по нацпроекту Президента Владимира Путина «Инфраструктура для жизни».Дорога соединяет десять населенных пунктов с районным центром – р.п. Турки. Её протяженность – 45 км. Ранее на 8 км дороги было выполнено устройство слоя износа – асфальтобетонного покрытия. Устройство слоев износа позволяет поддерживать основание покрытия в нормативном состоянии. Ещё 5 км в нормативное состояние приведут в этом году.Уже выполнены работы по восстановлению изношенного покрытия методом холодной регенерации, в результате этой технологии получается прочный асфальтогранулобетонный слой. Поверх него подрядчику предстоит уложить ещё два слоя асфальтобетона. Дополнительный слой позволит усилить конструкцию дороги.В разработанной на шесть лет программе дорожных работ ремонт дороги «Турки – Лунино – Марьино» запланирован в течение нескольких лет. Списки на ремонт актуализируются ежегодно в соответствии с выделенным финансированием.