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В Омске открылась конференция «Управление развитием территории»

Новости
В Омске открылась конференция «Управление развитием территории»


17 июня в Омске начала работу конференция «Управление развитием территории». Главная тема этого года: «Градостроительное планирование: что такое хорошо и что такое плохо».

В мероприятии принимают участие более 350 человек из 40 регионов нашей страны.

Конференцию открыл доклад Анны Береговских, руководителя института территориального планирования «Град», «Будущее градостроительного планирования и развития территории».

Саратовскую область на конференции представляет замминистра строительства и ЖКХ региона Наталия Согомонова.

"Участие в конференции позволяет глубже осознать масштабность и значимость современных процессов городского планирования и формирования комфортной городской среды, предоставляет возможность специалистами различных регионов страны обменяться опытом. Доклад Анны Береговских наглядно продемонстрировал эволюцию подходов к развитию городов и населенных пунктов, показав, насколько сильно изменилась практика градостроительства за последние десятилетия благодаря цифровизации и новым технологиям. Анна Николаевна подчеркнула и роль стратегического мастер-плана в системе градостроительного планирования. ИТП «Град» уже апробировал методологию комплексного градостроительного проектирования и планирования на некоторых комплексных проектах, о чем будет более подробно рассказано на других секциях конференции. Особый интерес вызвала представленная концепция комплексной информационной модели градостроительного планирования, способной значительно упростить взаимодействие специалистов и повысить качество принимаемых решений", - отметила Наталия Согомонова.

Отметим, что в первый день конференции в число спикеров вошли заместитель генерального директора Фонда «ДОМ.РФ» Антон Финогенов и Дмитрий Дегтярев - директор департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России.