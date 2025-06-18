18 июня 2025 СРЕДА
Новости
18:23 | 18 июня
Профессор экологии считает стабильной экологическую ситуацию в регионе
17:30 | 18 июня
Юные повара из Хвалынска готовят шанежки и волованы
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
17:04 | 18 июня
Губернатор в Совете Федерации отметил роль и поддержку Володина в развитии региона
16:00 | 18 июня
Губернаторский колледж стал победителем регионального этапа Спартакиады допризывной молодежи
15:10 | 18 июня
Новое направление из саратовского аэропорта "Гагарин": прямые рейсы в Абхазию
14:34 | 18 июня
Опубликован список саратовских учреждений здравоохранения,где в этом году отремонтируют территории
14:21 | 18 июня
В Саратове впервые пройдет церемония награждения матерей военнослужащих
13:00 | 18 июня
Саратовский выпускник Президентской программы вышел в финал федерального конкурса
12:30 | 18 июня
Саратовцев приглашают проявить себя в конкурсе «Профи среди любителей»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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Жители Саратова получат школу мечты: развитие талантов и спорта в одном комплексе

Новости
Жители Саратова получили радостную новость — в ближайшее время начнется строительство новой школы вблизи популярного парка «Территория детства». Это долгожданное событие станет важной вехой в развитии инфраструктуры района и подарит местным школьникам современные учебные классы, просторные спортивные залы и благоустроенную игровую площадку.


Директор Центра детского творчества Татьяна Тихонова отметила важность будущего комплекса: 

«Школа возле парка и Дома творчества — прекрасная возможность расширить культурное и творческое пространство для каждого ребенка микрорайона. Теперь дети смогут развивать не только интеллектуальные способности, но и заниматься спортом, укрепляя здоровье и закладывая основы активного образа жизни».

Реализация проекта обещает создать комфортные условия для полноценного воспитания молодого поколения, объединить образование, творчество и спорт в одном месте и стать символом заботы государства о будущем страны.