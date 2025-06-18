Жители Саратова получат школу мечты: развитие талантов и спорта в одном комплексе
Жители Саратова получили радостную новость — в ближайшее время начнется строительство новой школы вблизи популярного парка «Территория детства». Это долгожданное событие станет важной вехой в развитии инфраструктуры района и подарит местным школьникам современные учебные классы, просторные спортивные залы и благоустроенную игровую площадку.
Директор Центра детского творчества Татьяна Тихонова отметила важность будущего комплекса:
«Школа возле парка и Дома творчества — прекрасная возможность расширить культурное и творческое пространство для каждого ребенка микрорайона. Теперь дети смогут развивать не только интеллектуальные способности, но и заниматься спортом, укрепляя здоровье и закладывая основы активного образа жизни».
Реализация проекта обещает создать комфортные условия для полноценного воспитания молодого поколения, объединить образование, творчество и спорт в одном месте и стать символом заботы государства о будущем страны.
Директор Центра детского творчества Татьяна Тихонова отметила важность будущего комплекса:
«Школа возле парка и Дома творчества — прекрасная возможность расширить культурное и творческое пространство для каждого ребенка микрорайона. Теперь дети смогут развивать не только интеллектуальные способности, но и заниматься спортом, укрепляя здоровье и закладывая основы активного образа жизни».
Реализация проекта обещает создать комфортные условия для полноценного воспитания молодого поколения, объединить образование, творчество и спорт в одном месте и стать символом заботы государства о будущем страны.