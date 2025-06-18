Жители Саратова получат школу мечты: развитие талантов и спорта в одном комплексе

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Директор Центра детского творчества Татьяна Тихонова отметила важность будущего комплекса:«Школа возле парка и Дома творчества — прекрасная возможность расширить культурное и творческое пространство для каждого ребенка микрорайона. Теперь дети смогут развивать не только интеллектуальные способности, но и заниматься спортом, укрепляя здоровье и закладывая основы активного образа жизни».Реализация проекта обещает создать комфортные условия для полноценного воспитания молодого поколения, объединить образование, творчество и спорт в одном месте и стать символом заботы государства о будущем страны.