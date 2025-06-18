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Проектный офис ПФКИ на связи с муниципальными районами области

Новости
Проектный офис ПФКИ на связи с муниципальными районами области


Сотрудники Регионального проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив приняли участие в онлайн-заседании с руководителями
муниципальных районов региона, организованного Министерством территориальных образований Саратовской области.

Руководитель Проектного офиса ПФКИ Всеволод Хаценко рассказал сотрудникам районных администраций о целях и задачах конкурсного
отбора социокультурных проектов, проходящего в период с 21 мая по 10 июля 2025 г.

Особое внимание уделили вопросам повышения информированности населения и улучшению открытости деятельности ПО ПФКИ в муниципальных районах.

Также были озвучены итоги конкурса за прошедшие годы: сколько заявок поступило от жителей районов нашего региона с начала работы
ПФКИ.
Помимо всего, работники ПО ПФКИ сообщили о проведенных и предстоящих обучающих семинарах, цель которых — повысить уровень проектной
культуры среди творчески настроенных граждан и организаций.

Примером выступил семинар, проведенный 9 июня в селе Александров Гай, куда приехали творческие команды из соседнего Новоузенска.

Достигнуты договоренности о проведении семинаров в Вольске,
Хвалынске, Духовницком, Петровске, Балашове, с привлечением творческих людей из Аркадака, Лысых гор и Балтая.

«Благодаря поддержке администрации районов, уверен, нам
удастся эффективно распространять информацию и организовывать образовательные мероприятия на самых удаленных территориях. Есть точки роста в сотрудничестве,
главное быть в диалоге с творческими людьми, давать площадки для обмена опытом и оказывать содействие в качестве партнеров. Прежде всего Проектный офис
выезжает в те районы, которые подавали много проектов, но не получили поддержку. Например, Вольск, из 11 заявок ни одна не прошла отбор. Мы надеемся, что ряд
районов, которые еще не откликнулись на наше предложение по образовательной деятельности в области социокультурного проектирования, выйдут на связь» -
подчеркнул руководитель Проектного офиса ПФКИ Саратовской области, Всеволод Хаценко.

Ждем Вас по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д.99,
тел.+7 (903) 022 53 13