Команда Школы креативных индустрий получила специальный приз

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Команда Школы креативных индустрий города Балаково стала обладателем специального приза на первом Всероссийском фестивале Школ креативных индустрий.Для участия в фестивале ребята прошли серьёзный отбор среди 70 школ, представивших портфолио своих лучших проектов. В итоге команда Балаково вошла в число 39 победителей.Идеи для конкурсных заданий предлагали сами студенты, а лучшие проекты выбирались путём голосования. Победителями стали Леонид Вдовин, Анна Марина и Дарья Горюнова.В рамках фестиваля участники прошли образовательный интенсив в Рязани, включавший лекции, практические занятия и мастер-классы от ведущих специалистов креативной индустрии. Главным заданием стала разработка культурного бренда Рязанской области.Совместно с командами из Красноярска и Калининградской области студенты из Балаково создали маскота — образ рязанского крестьянина, символизирующего посев добрых и вечных ценностей. Этот образ был вдохновлён коллекцией «Народы России» Императорского фарфорового завода.За этот проект команда получила специальный приз фестиваля.«Первая в регионе Школа креативных индустрий появилась в Балаково в октябре 2022 года благодаря национальному проекту, инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- Она успешно работает на базе Саратовского областного колледжа искусств».