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Команда Школы креативных индустрий получила специальный приз

Новости
Команда Школы креативных индустрий Балаково получила специальный приз за создание культурного бренда Рязани
Команда Школы креативных индустрий получила специальный приз


Команда Школы креативных индустрий города Балаково стала обладателем специального приза на первом Всероссийском фестивале Школ креативных индустрий.

Для участия в фестивале ребята прошли серьёзный отбор среди 70 школ, представивших портфолио своих лучших проектов. В итоге команда Балаково вошла в число 39 победителей.

Идеи для конкурсных заданий предлагали сами студенты, а лучшие проекты выбирались путём голосования. Победителями стали Леонид Вдовин, Анна Марина и Дарья Горюнова.

В рамках фестиваля участники прошли образовательный интенсив в Рязани, включавший лекции, практические занятия и мастер-классы от ведущих специалистов креативной индустрии. Главным заданием стала разработка культурного бренда Рязанской области.

Совместно с командами из Красноярска и Калининградской области студенты из Балаково создали маскота — образ рязанского крестьянина, символизирующего посев добрых и вечных ценностей. Этот образ был вдохновлён коллекцией «Народы России» Императорского фарфорового завода.

За этот проект команда получила специальный приз фестиваля.

«Первая в регионе Школа креативных индустрий появилась в Балаково в октябре 2022 года благодаря национальному проекту, инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.- Она успешно работает на базе Саратовского областного колледжа искусств».