18 июня 2025 СРЕДА
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С 16 по 22 июня проходит Неделя информированности о важности физической активности

Новости
С 16 по 22 июня проходит Неделя информированности о важности физической активности


Термин «физическая активность» относится к любым видам движений (во время отдыха, поездок, в процессе работы и домашних дел).

Улучшению здоровья способствует как умеренная, так и интенсивная физическая активность.

Малоподвижный образ жизни грозит ожирением, ухудшает физическое состояние, сокращает продолжительность сна, повышает заболеваемость и смертность от всех причин, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, сахарного диабета 2-го типа.

К популярным видам физической активности относятся ходьба, езда на велосипеде, катание на роликовых коньках, занятия спортом, активный отдых и игры, для которых подходит любой уровень мастерства и которые доставляют удовольствие всем.

Регулярная физическая активность приносит значительную пользу не только физическому, но и психическому здоровью.

«В настоящий период большее внимание в нашей стране стало уделяться здоровому старению, персонализированному подходу, учитывающему медицинские показания, физическую подготовленность и возрастные ограничения.

Поддержание хорошей физической формы в любом возрасте и соблюдение других составляющих здорового образа жизни, является прочной фундаментальной базой для сохранения здоровья и продления активного периода жизни, активного долголетия», - рассказала главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.