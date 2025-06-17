В Саратове начали готовить новых водителей для трамваев и троллейбусов

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Обучение проводится бесплатно и рассчитано на несколько месяцев. По его окончании слушатели смогут получить водительские удостоверения необходимой категории и приступить к работе на предприятии. В числе первых студентов — несколько десятков человек, которые уже осваивают навыки управления городским транспортом.Новые специалисты выйдут на линию уже в ближайшее время и будут получать повышенную заработную плату. С 1 июня на предприятии действует повышение окладов на 20%, что стало результатом переговоров с руководством и представителей профсоюзов. Для водителей это означает существенное увеличение дохода.