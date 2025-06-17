Жительница Энгельса организовала швейный батальон в поддержку фронта

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В июне 2022 года у Натальи возникла идея собрать волонтерскую инициативу: вместе с коллегами она начала изготавливать снуды и опознавательные повязки. Со временем к ней присоединились мастерицы из разных городов России. За три года Наталья сформировала крупнейший в стране швейный батальон, объединив более 300 городов. Добровольцы шьют необходимые вещи для российских военных, а материалы предоставляет «Народный фронт».