17 июня 2025 ВТОРНИК
Новости
14:00 | 17 июня
В Саратове начали готовить новых водителей для трамваев и троллейбусов
13:30 | 17 июня
Жительница Энгельса организовала швейный батальон в поддержку фронта
13:00 | 17 июня
В саратовской области жителей предупредили о запуске гражданского БПЛА
13:00 | 17 июня
Открылся специализированный реабилитационный центр для участников и ветеранов СВО
12:00 | 17 июня
Под Энгельсом в Волге утонул 17-летний подросток
11:28 | 17 июня
Саратовская область готовится к непогоде: грозы, град и сильный ветер
10:18 | 17 июня
Обучение по региональной программе «Наши герои» пройдет в многотрековом режиме
09:40 | 17 июня
Терапевты и узкие специалисты «Поезда здоровья» консультировали жителей города Маркса
17:00 | 16 июня
В Энгельсской городской клинической больнице № 1 успешно используют новое оборудование
16:00 | 16 июня
Ренат Аминов после СВО присоединился к программе «Наши герои»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Жительница Энгельса организовала швейный батальон в поддержку фронта

Новости

Сообщество «Народный фронт | Саратовская область» опубликовало интервью с Натальей Камиловой, швеей из Энгельса, удостоенной знака «Всё для Победы!».





В июне 2022 года у Натальи возникла идея собрать волонтерскую инициативу: вместе с коллегами она начала изготавливать снуды и опознавательные повязки. Со временем к ней присоединились мастерицы из разных городов России. За три года Наталья сформировала крупнейший в стране швейный батальон, объединив более 300 городов. Добровольцы шьют необходимые вещи для российских военных, а материалы предоставляет «Народный фронт».