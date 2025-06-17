Открылся специализированный реабилитационный центр для участников и ветеранов СВО

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В Саратове 16 июня на базе спорткомплекса «Кристалл» начал работу новый реабилитационный центр для участников и ветеранов специальной военной операции. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что первые пациенты уже прошли осмотр врачей и приступили к двухнедельной программе восстановления. Каждый боец получает индивидуальный курс реабилитации, включающий: лечебный массаж и физиотерапевтические процедуры, специальную физкультуру, программы восстановления после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, адаптированные спортивные занятия под руководством профессиональных инструкторов.По словам Бусаргина, реабилитационный центр поможет бойцам вернуться к привычной жизни, реализовать себя. Центр создан в рамках региональной программы «Наши герои», которая также предусматривает возможности профессиональной адаптации военнослужащих. Участники СВО смогут пройти дополнительное обучение. Списки участников программы будут опубликованы 3 июля, на основе которых сформируют кадровый резерв. Этот проект стал частью комплексной системы поддержки защитников Отечества в Саратовской области.