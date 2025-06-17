В саратовской области жителей предупредили о запуске гражданского БПЛА

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Работы будут выполняться ежедневно с 9:00 до 20:00 и продлятся до 27 июня включительно. Как пояснили вадминистрации района, съемка проводится с целью обследования состояния дорожного покрытия. Местных жителей просят не беспокоиться – полеты дрона не доставят неудобств, а весь процесс будет находиться под строгим контролем специалистов. Отметим, что аэрофотосъемка является современным и эффективным методом мониторинга дорожной инфраструктуры, позволяющим оперативно выявлять участки, требующие ремонта.