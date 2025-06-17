Под Энгельсом в Волге утонул 17-летний подросток

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Молодой человек погиб во время отдыха с друзьями на турбазе "Клевое местечко" в Энгельсе. По данным Следственногокомитета Саратовской области, трагедия произошла 16 июня 2025 года. Местные жители обнаружили тело молодого человека в реке и сразу сообщили в полицию.Спасатели оперативно извлекли погибшего из воды. По предварительной информации,подросток находился на турбазе с друзьями, после чего один зашел в воду и захлебнулся.