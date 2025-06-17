Под Энгельсом в Волге утонул 17-летний подросток
Следственным отделом по Энгельсу организована проверка по факту смерти 17-летнего молодого
человека в реке Волга.
Молодой человек погиб во время отдыха с друзьями на турбазе "Клевое местечко" в Энгельсе. По данным Следственного
комитета Саратовской области, трагедия произошла 16 июня 2025 года. Местные жители обнаружили тело молодого человека в реке и сразу сообщили в полицию.
Спасатели оперативно извлекли погибшего из воды. По предварительной информации,подросток находился на турбазе с друзьями, после чего один зашел в воду и захлебнулся.
человека в реке Волга.
Молодой человек погиб во время отдыха с друзьями на турбазе "Клевое местечко" в Энгельсе. По данным Следственного
комитета Саратовской области, трагедия произошла 16 июня 2025 года. Местные жители обнаружили тело молодого человека в реке и сразу сообщили в полицию.
Спасатели оперативно извлекли погибшего из воды. По предварительной информации,подросток находился на турбазе с друзьями, после чего один зашел в воду и захлебнулся.