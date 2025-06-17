Саратовская область готовится к непогоде: грозы, град и сильный ветер

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В некоторых местах возможны грозы, выпадение града и туман, с видимостью менее 500 метров,сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС". По прогнозам метеорологов, ветер западного и юго-западного направления усилится до 5–10 м/с,а во время грозы его порывы могут достигать 15–18 м/с. Дневная температура составит +21…+26 °C, но во время дождя похолодает до +16…+21 °C. Ночью столбики термометров опустятся до +11…+16 °C.