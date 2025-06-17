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Обучение по региональной программе «Наши герои» пройдет в многотрековом режиме

Новости

В Саратовской области завершаются собеседования с участниками региональной программы «Наши герои», которые проводят эксперты РАНХиГС. Напомним, региональная программа «Наши герои» создана по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев».

Лучших участников, которые определятся по результатам конкурсного отбора, ждет годовое обучение по образовательной программе Президентской академии. Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников, ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организациях, региональных корпорациях. В рамках образовательной программы предусмотрено формирование целостного представления о системе государственного и муниципального управления, функционировании органов публичной власти, выработка управленческой и психологической компетентности участников, а также формирование единой целеустремленной команды, способной вырабатывать эффективные управленческие решения как в типовых, так и в нестандартных ситуациях.

Программа будет включать в себя различные треки: академический блок, управленческие мастерские, сопровождение личностно-профессионального развития, стажировки в органах власти, а также гуманитарную, культурную, спортивную и патриотическую составляющие.

Академический блок содержит следующие базовые модули: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.

Все участники примут участие в тренингах, тестах, глубинных интервью, деловых играх, мастер-классах, решении практических заданий, кейсов. В ходе всего года обучения они будут формировать и прокачивать свои проектные компетенции и в конце защитят свой индивидуальный проект, подготовленный под конкретное направление деятельности.

Спикерами программы будут не только ведущие эксперты Президентской академии, но и представители органов власти, успешные менеджеры, общественники.

По итогам каждого модуля участники будут сдавать экзамен, а в конце обучения их ждут стажировка и защита итоговой аттестационной проектной работы.