Обучение по региональной программе «Наши герои» пройдет в многотрековом режиме

просмотров: 100

Лучших участников, которые определятся по результатам конкурсного отбора, ждет годовое обучение по образовательной программе Президентской академии. Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников, ветеранов специальной военной операции для последующей работы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также государственных и муниципальных организациях, региональных корпорациях. В рамках образовательной программы предусмотрено формирование целостного представления о системе государственного и муниципального управления, функционировании органов публичной власти, выработка управленческой и психологической компетентности участников, а также формирование единой целеустремленной команды, способной вырабатывать эффективные управленческие решения как в типовых, так и в нестандартных ситуациях.Программа будет включать в себя различные треки: академический блок, управленческие мастерские, сопровождение личностно-профессионального развития, стажировки в органах власти, а также гуманитарную, культурную, спортивную и патриотическую составляющие.Академический блок содержит следующие базовые модули: государственная политика и система госуправления, экономика и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления.Все участники примут участие в тренингах, тестах, глубинных интервью, деловых играх, мастер-классах, решении практических заданий, кейсов. В ходе всего года обучения они будут формировать и прокачивать свои проектные компетенции и в конце защитят свой индивидуальный проект, подготовленный под конкретное направление деятельности.Спикерами программы будут не только ведущие эксперты Президентской академии, но и представители органов власти, успешные менеджеры, общественники.По итогам каждого модуля участники будут сдавать экзамен, а в конце обучения их ждут стажировка и защита итоговой аттестационной проектной работы.